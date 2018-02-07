Сергей Левченко занял восьмое место медиарейтинга глав регионов СФО по результатам января

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов по результатам января.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на текущий момент не менее 43,4 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко занял восьмое место. «Кроме этого говорилось, что в Омске полпред президента в СФО Сергей Меняйло провел рабочую встречу с врио губернатора региона Александром Бурковым», — обосновывают позицию Александра Буркова составители рейтинга. Для сравнения, у его ближайшего конкурента, губернатора Новосибирской области Андрея Травникова он составляет 25 270. Александр Бурков потребовал разобраться в причинах ЧП с газовыми баллонами в области, призвал жителей к максимальной бдительности и распорядился оказать помощь семье, в которой при пожаре погибли пятеро приемных детей, — сообщают аналитики Медиалогии. Согласно исследованиям компании, пресса писала о главе Омского региона не менее 5,8 тыс. раз.

В общероссийском списке Александр Бурков занимает 8-е место.

Медиаиндекс Буркова превысил 36000 единиц, что в 6 раз меньше, чем у лидера рейтинга, главы города столицы Сергея Собянина.