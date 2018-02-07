Сирийские СМИ: Израиль атаковал неподалеку от Дамаска

Так Дамаск ответил на авиаудар со стороны Израиля.

Военно-воздушные силы Сирии отреагировали на атаку со стороны Израиля, нанеся ответный удар. Информация о том, что израильские самолеты выполнили налет на сирийскую провинцию Дамаска, стало известно 7 февраля из официальных СМИ САР.

Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли удар по исследовательскому центру в районе Джамрая близ Дамаска.

По всей видимости ВВС бомбили так называемый Научный исследовательский центр в Джамарии, в котором, по последним имеющимся сведениям западных источников, разрабатывается химическое и биологическое оружие. Информагентства пишут, что граждане Дамаска слышали три взрыва.

Сирийские власти считают, что удар был нанесен армией Израиля и является открытой агрессией против Сирии. Кроме этого, подразделения ПВО уничтожили несколько снарядов до того, как они поразили свою цель.

Информации о жертвах, пострадавших либо нанесенном ущербе пока нет. Последний раз этот район был атакован два месяца назад. Израильская сторона пока эти заявления не прокомментировала. Напомним, ранее говорилось, что не менее 9-ти человек погибли во время обстрела Дамаска сирийскими боевиками 1 февраля.