Сколько газа украла Россия у Украины в Крыму

По словам замглавы комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Ольги Бельковой, за время аннексии Крыма Россия незаконно добыла из украинских месторождений газа около 7,2 млрд куб. м голубого топлива.

Она уточнила: «На момент оккупации Крыма народ Украины владел большими запасами нефти и газа в Крыму, а именно — через „Черноморнефтегаз“, который тогда владел 19 специальными разрешениями на пользование недрами».

Депутат отметила, что 4 из них — на суше в Крыму 14 — на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, еще и одно специальное разрешение — на подземное хранилище природного газа