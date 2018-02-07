СМИ нашли причину подорожания 1 км пути на такси по Москве

В российской столице впервые за последние несколько лет поднялась средняя цена поездки на такси — из-за роста стоимости одного километра пути. Этот вывод следует из отчета Аналитического центра при правительстве России, а само повышение, по словам источников «Коммерсанта», обусловлено введением фиксированных тарифов со стороны основных компаний-перевозчиков.

«Введение фиксированных тарифов, когда пассажир видит стоимость потенциальной поездки в приложении еще до заказа, действительно предполагает некоторое удорожание поездки. Фиксированные тарифы — дорогие для агрегаторов, участникам рынка приходится закладывать в них часть издержек, которые могут возникнуть по пути», — цитирует газета слова своего собеседника.

Однако представитель транспортного сервиса Uber опроверг это предположение, заявив, что повышение средней стоимости 1 км пути на такси по Москве не связано с ростом фиксированного тарифа: он «складывается из тех же параметров, что и раньше». Другие компании, занимающиеся таксомоторными перевозками, отказались комментировать возможное изменение ценовой политики.

Отметим, что средняя стоимость проезда 1 км на такси по российской столице снижалась с 2014 года, когда составляла 41 рубль, до 2016 года (34 рубля), однако в прошлом году увеличилась до 39 рублей. Однако средний чек за поездку по Москве по-прежнему дешевел: в 2017 году, несмотря на рост стоимости проезда 1 км, он составлял 450 рублей (для сравнения: в 2014 году средняя поездка стоила около 700 рублей).