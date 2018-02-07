Собчак признала в США, что крымчане хотят жить в России

Кандидат в президенты от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак в ходе выступления в американском институте CSIS признала, что большинство крымчан хотят жить в России.

«Просто взять и отдать Крым обратно не получится», — сказала она.

Телеведущая также выразила мнение, что решение крымского вопроса должно происходить через референдум в обеих странах.

В конце октября Ксения Собчак заявила, что считает Крым украинской территорией и предложила провести на полуострове новый референдум. Данные высказывания вызвали широкий резонанс и критику в российском обществе.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после референдума в марте 2014 года, по итогам которого свыше 95 процентов жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Плебисцит был проведён после того, как в Киеве в феврале 2014 года произошёл государственный переворот.

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