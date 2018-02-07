Об этом, как информирует РИА Новости, сообщила телеведущая Ксения Собчак, которая планирует участвовать в выборах президента весной 2018-ого года. Об этом она проинформировала, выступая на конференции в общегосударственном пресс-клубе в Вашингтоне.

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак посетила США, где, выступая перед репортерами, сделала ряд заявлений. В числе их терроризм и миграционный вопрос. «И нам следует совместно работать над этими проблемами», — уточнила Собчак. По утверждению Собчак, «стремление независимого государства — это сугубо его стремление».

«Я не считаю, что НАТО является угрозой для нас», — приводит слова Собчак newinform.com. «РФ, является частью европейской системы, и стране нужно действовать как с НАТО». Власти Российской Федерации не раз объявляли, что признание независимости 2-х бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.