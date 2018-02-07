Состав российских фигуристов на командный турнир Олимпиады-2018 назовут в четверг

Состав российских фигуристов на олимпийский командный турнир будет назван в четверг. Об этом журналистам сообщила тренер Нина Мозер.

В среду российские фигуристы провели первую тренировку на олимпийской тренировочной арене в Канныне, где пройдут соревнования по фигурному катанию.

«До завтра по составу будем хранить молчание. Списки на командный турнир будут поданы завтра, чтобы соперники раньше времени не знали», — сказала Мозер.

Соревнования в командном турнире по фигурному катанию начнутся 9 февраля.

Командный олимпийский турнир фигуристов дебютировал в Сочи в 2014 году, он прошел в три дня — 6, 8 и 9 февраля, в нем приняли участие 10 сборных, показавших за последний год наилучшие результаты. В зачет командного турнира идут баллы каждого одиночника и каждой пары, начисляемые по следующей схеме: 1-е место в дисциплине — 10, 2-е место — 9, 3-е место — 8 и так далее. Итоговый результат командного олимпийского турнира будет определен путем сложения баллов, набранных в короткой и произвольной программах.