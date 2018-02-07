Стоит ли вкладывать все деньги в криптовалюту?

Показать меню
Актуально
Почему американцы страдают от чудовищной бедности? - 00:45 Почему американцы страдают от чудовищной бедности? Иран приговорил шпиона США и Европы к тюремному заключению - 00:46 Иран приговорил шпиона США и Европы к тюремному заключению Ученые провели связь между развитием рака и телефонами - 00:46 Ученые провели связь между развитием рака и телефонами Снаряды из Сирии долетели до Турции: есть погибшие - 00:53 Снаряды из Сирии долетели до Турции: есть погибшие Банкротство русофобии: политикам пора переобуваться - 01:11 Банкротство русофобии: политикам пора переобуваться «Кредитная трясина»: украинскую экономику сравнили с МММ - 01:18 «Кредитная трясина»: украинскую экономику сравнили с МММ Клуб "Оклахома-Сити" потерпел четвертое поражение подряд в НБА, уступив - 01:20 Клуб Молодым избирателям рассказали о выборах - 01:27 Молодым избирателям рассказали о выборах В Латвии главу участка полиции уволили после пропажи пистолетов - 01:33 В Латвии главу участка полиции уволили после пропажи пистолетов ФК "Зенит" сыграет с литовским "Стумбрасом" на тренировочном сборе в Турции - 01:37 ФК Ученые: Пик сексуального удовольствия достигается после 60 лет - 01:38 Ученые: Пик сексуального удовольствия достигается после 60 лет В Сети появились кадры нападения дикого кабана на пенсионера в Китае (ВИДЕО) - 01:44 В Сети появились кадры нападения дикого кабана на пенсионера в Китае (ВИДЕО) Сопредседатель избирательного штаба Путина едет в Петербург - 01:48 Сопредседатель избирательного штаба Путина едет в Петербург Украинское правительство нашло “альтернативу” кредитам МВФ - 01:52 Украинское правительство нашло “альтернативу” кредитам МВФ Определились все четвертьфинальные пары чемпионата Европы по мини-футболу - 01:56 Определились все четвертьфинальные пары чемпионата Европы по мини-футболу "Шарлотт" одолел "Финикс" в выездном матче чемпионата НБА - 02:08 Киев разрабатывает крылатую ракету: есть ли угроза для России? - 02:14 Киев разрабатывает крылатую ракету: есть ли угроза для России?
» » Стоит ли вкладывать все деньги в криптовалюту?

Стоит ли вкладывать все деньги в криптовалюту?


Добавлено: 07 фев 2018 в 00:35, Категория: Статьи

Криптовалюта очень быстро завоевала популярность, притом не только среди профессиональных финансовых спекулянтов, но и среди обычных граждан. Это не удивительно, ведь колебания курсов цифровых монет настолько велики, что за короткие сроки можно зарабатывать большие деньги. По этой причине сегодня очень много людей вкладывают свои деньги в криптовалюту.

К сожалению, часто возникают неприятные ситуации, когда вложенные средства становится проблематичным вернуть обратно. Может возникнуть вопрос как вывести деньги с криптобиржи YObit, а также другие аналогичные запросы людей, которые решили заработать на криптовалюте. Для решения подобных задач нужно глубоко погрузиться в тему и знать все основные нюансы. В результате часто можно найти какой-то подходящий выход из сложившейся ситуации.

Но самым лучшим и оправданным методом инвестиций в криптовалюту будет не класть все яйца в одну корзину. Желательно максимально дифференцировать свой инвестиционный портфель. Что это означает? Прежде всего, нужно вкладывать в разные монеты. Если часть из них обвалятся, то, возможно, остальные будут по-прежнему приносить вам доход. Следующее правило – использовать разные биржи для работы, чтобы закрытие одной биржи не привело в полному краху ваших инвестиций. Кроме того, можно вкладываться в самостоятельный майнинг цифровых монет. Это дорогостоящее занятие, но если у вас большая сумма денег, то почему бы не попробовать. Если есть желание добывать криптовалюту, а денег мало, то существуют сервисы облачного манинга. Это когда дата-центр позволяет вам использовать его мощности за определенную плату. Одним словом, сегодня существует масса инструментов для работы и заработка денег на криптовалютах. Нужно тщательно изучить все доступные возможности и использовать их максимальное количество, это наименее рискованный способ.



Материалы по теме:

Сервис доставки еды за криптовалюту открылся в Москве
Можно ли зарабатывать на курсах валют?
Как выводить биткоины на карту Сбербанка?
Михаил Задорнов: криптовалюта – дань моде, у неё нет перспектив
Добавлено: 07 фев 2018 в 00:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Россия пытается перехватить у Украины талантливого футболиста

Россия пытается перехватить у Украины талантливого футболиста

Хлоя Морец заранее отметила свой день рождения с Бруклином Бекхэмом и друзьями: фото с вечеринки

Хлоя Морец заранее отметила свой день рождения с Бруклином Бекхэмом и друзьями: фото с вечеринки

Календарь питания на период Великого поста 2018 для мирян, по дням

Календарь питания на период Великого поста 2018 для мирян, по дням

Курс биткоина упал до 7,1 тысяч долларов

Курс биткоина упал до 7,1 тысяч долларов

Загрузка...



Лента новостей
NYTimes: юристы не рекомендуют Трампу обговаривать со спецпрокурором «российское дело» - 00:00 NYTimes: юристы не рекомендуют Трампу обговаривать со спецпрокурором «российское дело»В российской столице и Севастополе почтили память героически погибшего в Сирии летчика - 00:00 В российской столице и Севастополе почтили память героически погибшего в Сирии летчикаРоссийские бизнесмены из «кремлевского доклада» столкнулись с первыми проблемами - 23:59 Российские бизнесмены из «кремлевского доклада» столкнулись с первыми проблемамиВ Раде никто не верит в украинское будущее Крыма, — депутат - 23:57 В Раде никто не верит в украинское будущее Крыма, — депутатСША отказались от атаки на рынок госдолга России - 23:57 США отказались от атаки на рынок госдолга РоссииОтель обрушился в результате землетрясения на Тайване - 23:52 Отель обрушился в результате землетрясения на ТайванеПрезидент Польши подписал закон о запрете «бандеровской идеологии» - 23:52 Президент Польши подписал закон о запрете «бандеровской идеологии»Рада приняла закон об ООО - 23:51 Рада приняла закон об ОООВизит Собчак в США ознаменовался неожиданным заявлением по Крыму - 23:46 Визит Собчак в США ознаменовался неожиданным заявлением по КрымуФинский ЮИП стал победителем хоккейной Лиги чемпионов - 23:43 Финский ЮИП стал победителем хоккейной Лиги чемпионовЗемлетрясение на Тайване: множество людей оказались под завалами - 23:38 Землетрясение на Тайване: множество людей оказались под заваламиЭкс-министр обороны США заявил, что сожалеет о бомбардировках Югославии - 23:33 Экс-министр обороны США заявил, что сожалеет о бомбардировках ЮгославииШестилетняя дочь Виктории Бекхэм Харпер написала маме трогательное послание - 23:28 Шестилетняя дочь Виктории Бекхэм Харпер написала маме трогательное посланиеГраждане Литвы поддерживают премьера в намерении восстановить политконтакты с РФ — Опрос - 23:27 Граждане Литвы поддерживают премьера в намерении восстановить политконтакты с РФ — Опрос
Последние новости
Пицца на завтрак полезнее, чем хлопья, – ученые - 00:35 Пицца на завтрак полезнее, чем хлопья, – ученые Стоит ли вкладывать все деньги в криптовалюту? - 00:35 Стоит ли вкладывать все деньги в криптовалюту? Цветы Герою: память майора Романа Филипова почтили в Екатеринбурге (ФОТО) - 00:32 Цветы Герою: память майора Романа Филипова почтили в Екатеринбурге (ФОТО) Визит немецких депутатов в Крым согласован с их партийным управлением - 00:28 Визит немецких депутатов в Крым согласован с их партийным управлением Подразделения ПГРК «Ярс» совершают плановые выходы на маршруты боевого патрулирования, несмотря на - 00:25 Подразделения ПГРК «Ярс» совершают плановые выходы на маршруты боевого патрулирования, несмотря на обильные снегопады Эквадор продолжит оказывать международную защиту Ассанжу - 00:23 Эквадор продолжит оказывать международную защиту Ассанжу Условия аренды Шатова в "Краснодар" предусматривают право выкупа - 00:18 Условия аренды Шатова в Российская спортсменка пообещала засунуть свою медаль «между булок» желающим ее забрать - 00:15 Российская спортсменка пообещала засунуть свою медаль «между булок» желающим ее забрать Украинский хакер стал первым, кому удалось взломать PlayStation 4 (ВИДЕО) - 00:10 Украинский хакер стал первым, кому удалось взломать PlayStation 4 (ВИДЕО) Ученые нашли способ остановить облысение - 00:10 Ученые нашли способ остановить облысение Алиев распорядился провести внеочередные выборы в Азербайджане - 00:00 Алиев распорядился провести внеочередные выборы в Азербайджане На Мальдивах введено чрезвычайное положение: стали известны причины - 00:00 На Мальдивах введено чрезвычайное положение: стали известны причины В Военно-воздушной академии прошла выставка инновационных проектов - 00:00 В Военно-воздушной академии прошла выставка инновационных проектов
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"