Суд Киева приговорил сотрудника внешней разведки к 6 годам за шпионаж

Печерский районный суд Киева приговорил к шести годам заключения сотрудника Службы внешней разведки за сотрудничество с боевиками «ДНР».

Пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что его также лишили воинского звания и права занимать определенные должности сроком на три года

По данным Генпрокуратуры, подозреваемый, будучи сотрудником СВР с сентября 2014 год по март 2015 год содействовал боевикам «ДНР». Он собирал и передавал представителю боевиков сведения, касающиеся деятельности Службы внешней разведки, в том числе, составляющих государственную тайну.

Следствие установило, что он собирал и передавал боевикам «ДНР» данные, составляющие государственную тайну.