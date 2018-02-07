Суд продлил арест подозреваемым в ДТП в Харькове на два месяца

Киевский районный суд Харькова продлил на 60 суток арест без права внесения залога для двух подозреваемых по делу о смертельном ДТП в Харькове водителю Lexus Елены Зайцевой и водителю Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Прокуратура Харьковской области сообщает: «Потерпевшие и их представители полностью поддержали позицию прокуратуры относительно сохранения уже назначенной меры пресечения».

При этом Зайцева не возражала против удовлетворения ходатайства прокуроров. Однако, Дронов высказался против удовлетворения ходатайства. Его защита настаивала на изменении меры пресечения на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.