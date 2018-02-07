Суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича, – ГПУ

Печерский районный суд. Киева разрешил осуществить заочное досудебное расследование в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого.Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook."Печерским районным судом г. Киева предоставлено разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого", - написала Сарган.Кроме того, в ближайшее время будут рассматриваться подобные ходатайства прокуроров по еще трем фигурантам данного уголовного производства - В. Захарченко, В. Ратушняка и П. Федчука.Досудебное расследование касается событий на Евромайдане 18-20 февраля 2014 года."Все шестеро фигурантов уголовного производства находятся в розыске, уклоняются от суда и следствия", - отметила Сарган.Как известно, Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.29 июня 2017 года в суде зачитали обвинительный акт в деле о пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.5 июля 2017 года Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.Однако 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе относительно расстрелов на Майдане, снова начал защищать Януковича в деле о госизмене.С того времени суд допрашивает свидетелей.31 января заседание суда не состоялось. Рассмотрение дела о госизмене Януковича перенесли на 7 февраля в связи с тем, что на заседание не явились защитники Януковича.По словам прокурора Руслана Кравченко, со стороны обвинения осталось допросить 18 свидетелей.Ранее защита подавала список из 35 человек, которых просит допросить в суде в качестве свидетелей.