Супермамочка - 12 выпуск - Маша (06.02.2018)

Добавлено: 07 фев 2018 в 12:38 ,

Супермамочка 12 серия Маша последний выпуск 6 февраля. Скромная сотрудница железной дороги, которая в свободное время качает пресс и вместе со своей любимой доченькой готовится к соревнованиям бодибилдеров. У нее не только идеальная семья, но и идеальный пресс. Зрители увидят абсолютно разных мам, совершенно разных взглядов на жизнь и воспитание ребенка, которых объединяет только одно — все они хотят лучшего для своих детей. Четыре участницы из одного города — Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Сочи, отправятся друг к другу в гости, чтобы оценить соперниц по трем критериям: хозяйственность, материнство и самореализация. Эксперт шоу, психолог Михаил Лабковский, даст советы по воспитанию детей и поможет героиням исправить их ошибки.





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