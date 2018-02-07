Свидетель по делу Януковича назвал дату окончательной сдачи Крыма

Занимавший пост и.о. министра обороны Украины в период с 27 февраля по 25 марта 2014 года адмирал Игорь Тенюх в своих показаниях по делу о госизмене беглого экс-президента Украины Виктора Януковича заявил, что окончательное решение о выводе украинских войск из Крыма без сопротивления было принято на заседании СНБО 23 марта 2014 года.

Так, Тенюх отметил: «После захвата штаба ВМС на заседании СНБО 23.03.2014 года я доложил обстановку по Крыму и о результатах развертывания ВСУ в районе Широкого Лана и жестко выступил с предложением идти на прорыв в Крым. В ответ Сергей Пашинский (в то время глава администрации президента) сказал: «С министром все ясно, он хочет войны, заслушаем других членов». Сразу же после меня выступил Степан Полторак, который был командующим НГУ. Дословно сказал: «Я предлагаю с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма».

Также, в допросе содержатся показания о заседании СНБО от 28 февраля 2014 года, согласно которым экс-премьер Юлия Тимошенко и назначенный на тот момент премьером Арсений Яценюк были причастны к блокированию решений по защите Крыма украинскими военными.

Тенюх уточняет: «После того, как я озвучил вопрос о развертывании войск — это вызвало большое сопротивление со стороны прежде всего Тимошенко Ю.В., которая выступила с отрицанием о том, что я не понимаю всей ситуации, это спровоцирует Россию и что нужно смотреть не только на Крым, но и на всю Украину… Яценюк А.П. поддерживал Тимошенко».

Он добавил, что предложил рассмотреть разработанный план, но ответа не последовало. Тенюх подчеркнул: «Я указывал на то, что необходимо создать правительственную комиссию, представители которой должны вылететь в Крым и оттуда управлять процессами, которые происходят на полуострове. В ответ Яценюк А.П. сказал, что этого нецелесообразно делать, поскольку таких представителей арестуют в Крыму».

Помимо этого, он утверждает, что настаивал на развертывании войск на юг, север и восток, но «меня никто не поддержал».