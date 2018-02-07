Трамп попросил Пентагон спланировать военный парад в Вашингтоне

«Американские военные обычно участвуют в параде 4 июля, чтобы почтить память ветеранов войны, однако обычно в них не входит демонстрация военной техники», — указывает агентство.

Президент США Дональд Трамп распорядился подготовить план проведения военного парада в День независимости — 4 июля, информирует Интерфакс. Как информирует РИА Новости ссылаясь на пресс-службу Белого дома, с соответствующим требованием к Пентагону до этого выступил президент США Дональд Трамп. По последней достоверной информации The Washington Post, парад может состояться в день чествования ветеранов в США в конце осени.

По их словам, Трамп во время совещания 18 января в Пентагоне ясно дал понять, что «хотел бы увидеть в Вашингтоне крупный военной парад», похожий тому, что проводится каждый год на Елисейских полях 14 июля в честь государственного дня Франции. Источник газеты в Белом доме охарактеризовал подготовку к параду как «мозговой штурм», добавив, что пока никаких определенных решений нет.

Добавим также, что в августе прошедшего года американские военные приняли участие в военном параде в государстве Украина. Он признавался, что желает организовать что-то подобное в Вашингтоне на День независимости США 4 июля.