Трое детей пострадали при взрыве в Донецкой области

Полиция завела дело по статье о покушении на умышленное убийство. Проводится расследование.

Трое детей пострадали при взрыве в частном доме в Красногоровке Донецкой области. Об этом написал глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Украины Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

Дети в возрасте 14-ти, 9-ти и 3-х лет доставлены в больницу с различными ранениями. Инцидент произошел накануне вечером в Красногоровке. По данным следствия, двое младших ребят нашли на улице неизвестный предмет и играли с ним, старшая сестра сидела спиной к малышам. При подрыве неустановленного предмета, 14-летняя девочка получила легкие травмы, двое остальных детей были серьезно ранены.

В настоящее время за ними присматривают врачи, пострадавшим была оказана необходимая помощь. Квалифицированный детский хирург был вызван из Днепра. Обстоятельства происшествия устанавливаются.