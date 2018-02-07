«Тяжелое, мощно, жеееесть!». Макеевка в шоке от мощных залпов

Временно оккупированная Макеевка (Донецкая область) вечером сегодня, 6 февраля, буквально содрогается от мощных исходящих обстрелов. Об этом пишут местные жители в социальных сетях.

Они отмечают, что обстрелы идут уже несколько последних часов, и они крайне сильные.

«22:30 к #Макеевка Гвардейка, Бутовка и снова понеслось.((Тяжелое, мощно сторона Спартак--- ЯБП», — написал комментатор.

«ЯКХЗ, слушаем с закрытыми окнами», — добавил другой автор.

«Восточный, жеееееесть!» — отмечают макеевчане.

«Макіївка, Лісне Чимсь добряче орки херячать, бл***», — также сообщают очевидцы.

«А что вообще за активность? басуринский прорыв останавливают?!)))» — также иронизируют макеевчане.

«#Макеевка север минометы направление красный партизан минус и через несколько секунд плюс, нервничаю», — также сообщил местный житель.

«#Макіївка 21:25, чути арту на заході», — пишут пользователи.

«22:33 щось важке бахає у боці Мінерального», — уточняют очевидцы.

«Ух ты бл*** это было очень громко! хотя если честно обычные залпы, из разных позиций (то ближе, то дальше, не сравнить сбоями за промку год назад) просто отвык за последнее время от такого! о снова громкий», — добавил макеевчанин.

По словам очевидцев, чаще всего боевики дают серии залпов. Вероятнее всего, из Макеевки стреляют по Горловке и ее окрестностям.

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