Ученые: Физические нагрузки полезны для легких курильщиков

К такому выводу пришла группа исследователей, опубликовавшая статью в журнале Thorax.

Профессионалы на протяжении 10 лет собирали данные 25 исследовательских центров из 11 европейских стран.

В следствии выяснилось, что работа легких имеет связь с физическими нагрузками. Соответствующее мнение высказали английские учёные из Имперского колледжа Лондона. Им необходимо было проходить регулярные медобследования, в процессе которых мед. работники измеряли объем легких и задавали различные вопросы.

Связь между упражнениями и функцией легких оказалась вполне реальной.

Понятием «интенсивные спортивные нагрузки» является совокупность физических упражнений, либо часовой бег, выполняемый хотя бы два раза в неделю.

Профессионалы выделили, что пассивный стиль жизни негативно сказывается на работе легких, однако особенно это касается курильщиков. У тех, кто занимался спортом, все показатели были выше, чем у людей, которые были равнодушны к спорту. Обнаружилось, что дело спортом может посодействовать укрепить легкие даже курильщиков. Курильщиков нужно предупреждать не только лишь о вреде курения, однако и о благотворном влиянии на здоровье физических упражнений, считают авторы статьи.