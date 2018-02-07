Ученые нашли способ остановить облысение

Выпадение волос беспокоит значительное количество людей во всем мире. Японские исследователи разработали новый метод массового производства тканей, необходимых для восстановления волосяного покрова. Это сулит надежду многим людям, страдающим от облысения.Специалисты из Йокогамского государственного университета провели исследование на грызунах. Ученые подготовили 5000 групп клеток, формирующих волосяной фолликул.Скопления клеток пересадили мышам. Волосы, образовавшиеся на спине и голове подопытных животных, были точно такими же, как обычные.По словам исследователей, ключевым фактором успеха стал выбор нового субстрата, необходимого для выращивания клеточных культур. Ученые использовали кислородопроницаемый диметилполисилоксан. До этого получение большого количества материала для пересадки казалось крайне непростой задачей.