Учёные нашли связь горячего чая с опасным заболеванием

Китайские ученые пришли к выводу, что употребление горячего чая совместно с алкоголем и курением повышает риск развития рака пищевода, пишет во вторник журнал Annals of Internal Medicine.

На протяжении девяти лет медики наблюдали за здоровьем и питанием 456 тысяч человек. За это время среди них был выявлен 1731 случай рака пищевода.

По данным авторов исследования, случаи заболевания онкологией в пять раз чаще встречались среди пациентов, которые ежедневно пили горячий чай и употребляли не менее 15 граммов алкоголя. Вместе с тем заболевание в два раза чаще фиксировалось у любителей горячих напитков, которые курили.

Ученые полагают, что напитки с температурой выше 65 градусов наносят термические травмы внутренним органам, что может повышать вероятность заболевания раком. В этой связи они рекомендуют осторожно относиться к чрезмерно горячим жидкостям, особенно в случае одновременного их употребления с табаком и алкоголем.

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