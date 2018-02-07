Украина, прости нас! В ОРЛО появились проукраинские граффити

На оккупированной территории Луганщины в оккупированном Должанске появились проукраинские граффити.

В паблике «Луганщина Украина» сообщают, что неизвестные проукраинские активисты сделали надписи, на заборе воинской части, дислоцирующейся по адресу ул. Интернациональная, 52 В. Так, активисты пишут: «Путин — палач Донбасса», «Украина, прости нас».

В паблике отмечают: «И снова бедняг из „органов правопорядка“ и т.н. „госбезопасности“ ждут бессонные ночи, проведенные в поисках укродрг, а коммунальщиков — работы по благоустройству (а точнее — по закрашиванию надписей). И невдомек им, болезным, что правда — она всегда сверху, ее ничем не закрасить».

Фото: