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Украинцы используют легенду о нестандартной половой ориентации ради укрытия в европейских странах


Добавлено: 07 фев 2018 в 21:36, Категория: Политика
Украинцы используют легенду о нестандартной половой ориентации ради укрытия в европейских странах

Собеседник издания сказал, что в этих государствах особенно известна коммунистическая идеология, поэтому после ее запрета на Украине многие мигранты стали использовать это как повод для получения статуса беженца.

Отмечается, что главными причинами увеличения количества беженцев стали события в Донбассе и разочарование происходящим в государстве. Это вынуждает украинцев выдумывать себе иные мотивы для получения статуса беженца.

Украинцы жалуются на разгул преступности, полицейский произвол, принудительный призыв в зону АТО, а главное, отстутствие работы и невозможность обеспечить своим семьям минимальный прожиточный минимум в государстве. «Однако все ответы опытных мигрантов, как правило, неутешительные — получить такой статус почти нереально, а вражда на Донбассе — не аргумент», — пишет издание. Граждане Украины выдают себя за уполномоченных ЛГБТ-сообществ и коммунистов для того, чтобы иммигрировать в страны Европы.

«Причем в действительности они не имеют к этому никакого отношения, и европейские чиновники это поняли». Потом этих жителей ушлые европейцы начали проверять — вломиться, скажем, в 5 часов утра в квартиру в поисках «фото возлюбленного в рамочке» либо в социальных сетях. А еще кадры с ним в социальных сетях. «Там любят коммунистов. Поэтому можно даже задним количеством обзаводиться документами, что вы были членами Компартии, и железобетонно получите там статус», — цитируют «Вести» политбеженца из Украины, получившего статус в одной из скандинавских стран. «Однако совсем недавно такую проверку в европейских странах посчитали незаконной и отменили», — сказал один из беженцев.

Так, запрет компартии помогает желающим остаться в Испании и Италии. Бессодержательные, бессвязные и комментарии, требующие перевода с экзотических языков, а еще конспирологические теории и проекции не пройдут модерацию.



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Добавлено: 07 фев 2018 в 21:36, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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