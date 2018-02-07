Украинский хакер стал первым, кому удалось взломать PlayStation 4 (ВИДЕО)

Известный в хакерских кругах украинец Владимир Пихур, проживающий в американском городе Портленде, штат Орегон, сумел взломать консоль Sony PlayStation 4 с установленной прошивкой версий 5.00 и выше, что до этого не удавалось никому. Своими успехами Пихур поделился на конференции Recon Brussels.Как утверждает сам энтузиаст, для достижения своей цели он использовал давно обнаруженную им уязвимость в режиме покоя консоли. По его словам, он знал о ней более двух лет.«Процессор Southbridge, который отвечает за распределение нагрузок, не помогает в защите PlayStation 4. Мы объяснили, как цепочка эксплойтов и аппаратных атак позволяет запускать код через безопасный лончер, извлекать приватные ключи и подписывать кастомные ядра», — говорится в презентации Владимира Пихура для Recon Brussels.Пихур решил поделиться информацией с общественностью по двум причинам. Во-первых, его искренне удивляет то, что за два года Sony не предприняла никаких действий по устранению проблемы. Во-вторых, ему не нравится, что компания никак не вознаграждает умельцев за обнаружение таких брешей в защите. Связывался ли он с Sony и сообщал ли о наличии уязвимости — неизвестно. Представители компании пока никак не прокомментировали новость о возможности взлома PS4.До этого, напомним, хакерам уже удавалось обойти защиту PlayStation 4 и запустить на ней пиратские игры, а также эмулировать множество тайтлов, разрабатывавшихся для PlayStation 2. Однако возможность опробовать нелицензионные игры была только у владельцев консолей с устаревшей версией ПО 4.05. Учитывая то, что прошивка PS4 обновляется автоматически, а откат до предыдущих сборок невозможен — «вкусить плоды» пиратства мог лишь ничтожно маленький процент геймеров.