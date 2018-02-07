Уотергейт 2.0

Если ещё совсем недавно политические аналитики говорили о Рашагейте или Трампгейте, то после того, как 2 февраля 2018 года в США опубликовали рассекреченный «меморандум Нунеса» (подготовленный законодателями-республиканцами и названный в честь главы комитета Палаты представителей по разведке, республиканца Девина Нунеса), можно говорить об Уотергейте 2.0.

В этом документе содержатся данные о незаконном запросе ФБР на прослушивание в 2016 году разговоров Картриджа Пейджа – члена предвыборного штаба Дональда Трампа, избранного впоследствии президентом США.

В основу документа легла информация из так называемого досье на Трампа, которое, как утверждается в документе, делалось по заказу предвыборного штаба кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. Авторы доклада утверждают, что ФБР ввело в заблуждение судью, который дал ордер на слежку за Пейджем. Составители документа уверяют, что судья не дал бы согласия на прослушку, если бы знал, что досье спонсировано политическим оппонентом Трампа.

Что конкретно содержит «Меморандум Нунеса»?

Приведём ключевые выдержки из этого документа.

Цель меморандума: «Данный меморандум представляет членам (Конгресса) уточнённую информацию о значимых фактах, имеющих отношение к ведущемуся расследованию министерства юстиции и Федерального бюро расследований, а также использовании ими механизмов в рамках Закона о наблюдении за деятельностью иностранных разведок (Foreign Intelligence Surveillance Act – FISA) во время президентских выборов 2016 года. Полученные нами данные, подробно изложенные в меморандуме, 1) вызывают опасения в связи с правомерностью и легитимностью некоторых аспектов взаимодействия минюста и ФБР с судом (FISC), действующим в рамках Закона о наблюдении за деятельностью иностранных разведок, и 2) демонстрируют вызывающее тревогу нарушение юридического процесса, призванного защитить американский народ от злоупотреблений в ходе применения Закона…».

Информация о ходе расследования: «21 октября 2016 года Минюст и ФБР обратились и получили разрешение суда FISA на проведение электронного наблюдения за Картером Пейджем, который на безвозмездной основе исполнял обязанности советника в предвыборной команде Трампа…

В случае с Картером Пейджем у правительства, по меньшей мере, четыре раза была возможность предоставить специальному суду FISC точное описание относящихся к делу фактов. Однако, согласно нашему заключению, обоснованному ниже, информация, имеющая отношение к делу, так и не была предоставлена». Поясним, что, согласно американскому законодательству, контрразведывательный ордер можно получить сроком на 90 дней в секретном федеральном суде, который заседает в здании минюста в комнате без окон. Каждые 90 дней он должен продлеваться. Для того чтобы убедить спецсуд выдать спецслужбе ордер на слежку за американским гражданином, спецслужба должна продемонстрировать наличие у неё веских оснований считать, что объект является «агентом иностранной разведки».

«Досье», собранное Кристофером Стилом (далее – «досье Стила») по поручению национального комитета Демократической партии и кампании Хиллари Клинтон, стало значимой частью обоснования заявки в суд FISC на получение разрешения на слежку. Стил в течение длительного времени был источником информации для ФБР. Через юридическую фирму Perkins Coie и (частную) исследовательскую фирму Fusion GPS он получил более 160 тыс. долларов США от национального комитета Демократической партии и кампании Клинтон за информацию о связях Дональда Трампа с Россией.

а. Ни первоначальная заявка в октябре 2016 года, ни последующая просьба о продлении разрешения (на слежку) не раскрывают… роль национального комитета Демократической партии и (избирательной) кампании Хиллари Клинтон… в оплате услуг Стила, несмотря на то, что политические мотивы в подготовке «досье Стила» были на тот момент известны высокопоставленным сотрудникам минюста и ФБР.

b. В первоначальной заявке в суд FISC отмечается, что Стил работал на определённого американского гражданина, однако там не упомянуты фирма Fusion GPS и её глава Гленн Симпсон, услуги которого были оплачены американской юридической фирмой (Perkins Coie), которая представляет также национальный комитет Демократической партии (несмотря на то, что на тот момент минюсту было известно об участии политических фигур в создании «досье Стила»). В заявке не упоминается, что Стил в конечном итоге работал по поручению (и его услуги были оплачены) национального комитета Демократической партии и (избирательной) кампании Клинтон, а также то, что ФБР отдельно одобрило денежные выплаты Стилу за предоставление той же информации.

…Сотрудничество ФБР со Стилом… было приостановлено и впоследствии прекращено в связи с одним из самых серьёзных по меркам ФБР нарушений — несанкционированным предоставлением СМИ (сайту журнала Mother Jones) информации о его взаимодействии с ФБР 30 октября 2016 года.

И до, и после того, как сотрудничество Стила с ФБР в качестве источника было прекращено, он продолжал поддерживать контакт с минюстом через помощника заместителя генпрокурора Брюса Ора — высокопоставленного сотрудника минюста, который работал непосредственно с заместителем генпрокурора Йейтс и впоследствии Розенстайном. Вскоре после выборов ФБР допросило Ора о его контактах со Стилом. Например, в сентябре 2016 года Стил признался Ору в том, что очень не хотел бы, чтобы Дональд Трамп был избран и стал президентом…

В это же время жена Ора была нанята на работу фирмой Fusion GPS для оказания помощи в поиске компромата на Трампа…

После прекращения сотрудничества со Стилом… отдел ФБР, который проводил проверку источника разведывательной информации, смог в минимальной степени подтвердить данные Стила. Тем не менее в начале января 2017 года директор Коми проинформировал избранного президента Трампа о кратком содержании досье Стила, несмотря на то, что — согласно его показаниям в июле 2017 года — досье было «вызывающим сомнения и содержало неподтверждённую информацию». В то время как в заявке в суд FISC была отмечена история сотрудничества со Стилом как источником достоверной информации по другим, не относящимся к этому делу вопросам, в ней была проигнорирована или скрыта информация о его финансовых и идеологических мотивах действовать против Трампа. Более того, заместитель директора ФБР Маккейб в своих показаниях комитету (Конгресса) в декабре 2017 года заявил, что без информации из досье Стила ведомство не обращалось бы в специальный суд FISC за разрешением на слежку.

В заявке в суд FISC также упоминается информация о ещё одном члене предвыборной кампании Трампа – советнике Джордже Пападопулосе, однако нет доказательств какого-либо сотрудничества либо сговора между Пейджем и Пападопулосом. Информация о Пападопулосе послужила причиной начала расследования департамента контрразведки ФБР в июле 2016 года, которое проводил агент ФБР Пит Стржок. По решению офиса спецпрокурора, Стржок был переведён в распоряжение отдела кадров ФБР в связи с тем, что в переписке со своей любовницей, сотрудницей ФБР Лизой Пейдж (никак не связана с Картером Пейджем), они обменивались сообщениями, в которых чётко прослеживается предвзятое отношение к Дональду Трампу и положительное отношение к Клинтон…»

Реакция на меморандум

Естественно, что члены Демократической партии и другие критики обнародования меморандума утверждают, что создатель документа избирательно представил в документе засекреченные разведданные, поставив перед собой цель продемонстрировать, что расследование связей с Россией является политически мотивированным.

Демократы подготовили свой меморандум, в котором опровергаются утверждения республиканцев.

Два высокопоставленных демократа в Конгрессе – лидер сенатского меньшинства Чарльз Шумер и лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси раскритиковали меморандум и призвали сместить его автора, республиканца Девина Нунеса, с поста главы комитета по разведке.

ФБР также не осталось в стороне от межпартийных разногласий. Ведомство опубликовало заявление, в котором выразило «серьёзную обеспокоенность» точностью представленной в меморандуме информации.

В ответ член Палаты представителей Девин Нунес, возглавляющий Комитет по разведке, отверг возражения по поводу обнародования документа, назвав их «надуманными».

Утром 1 февраля 2018 года Трамп опубликовал сообщение в Твиттере, на этот раз процитировав консервативную группу Judicial Watch, занимающуюся контролем над соблюдением законодательства: «Вы наблюдали, как Хиллари Клинтон и Демократическая партия пытались скрыть факт передачи денег GPS Fusion за создание досье, которое было использовано их союзниками в администрации Обамы для того, чтобы убедить суд (FISA) разрешить слежку за командой Трампа».

Меморандум стал очагом напряжённости в Вашингтоне, охваченном межпартийными противоречиями. Всё больше республиканцев высказывают недовольство многомесячным расследованием спецпрокурора Мюллера и заявляют, что некоторые сотрудники министерства юстиции намеренно пытаются скомпрометировать Трампа на посту президента.

Трамп неоднократно утверждал, что связей между членами его предвыборной команды и Россией не существует. Он заявил, что попыток препятствия правосудию в рамках расследования связей с Россией также не было.

С чего начинался Рашагейт?

Напомним, что неформальная беседа экс-советника предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса с австралийским дипломатом за бокалом спиртного в одном из баров Лондона стала одним из «движущих факторов» начала расследования ФБР о якобы имевшем место «российском вмешательстве» в американские президентские выборы, сообщила газета «Нью-Йорк Таймс» в декабре 2017 года.

По данным издания, разговор Пападопулоса с дипломатом Александром Даунером состоялся в мае 2016 года в лондонском баре Wine Rooms. Как отмечает газета, тремя неделями ранее Пападопулосу доложили, что «Москва располагает сотнями украденных электронных писем, которые нанесут ущерб репутации Хиллари Клинтон и её предвыборной кампании». Именно этой информацией и поделился подвыпивший экс-советник Трампа со своим австралийским собеседником.

«Нью-Йорк Таймс»: «Сколько именно Пападопулос успел рассказать австралийцу, не совсем ясно. Однако два месяца спустя, когда украденные электронные письма демократов стали появляться в Сети, австралийские власти передали информацию, выданную Пападопулосом, своим американским коллегам».

По данным газеты, кража электронных писем, а также тот факт, что участник предвыборной кампании Трампа знал об этом, стали в конечном счёте движущими факторами начала в июле 2016 года расследования ФБР о «вмешательстве России» в американские выборы.

Если заглянуть в историю

Это версия «Нью-Йорк Таймс». Но невозможно понять всего происходящего, если действительно не провести исторические параллели между Трампгейтом и Уотергейтом.

Как известно, истинная подоплёка Уотергейта стала достоянием гласности только в 2005 году – через 33 года после самого события.

Именно тогда бывший заместитель директора ФБР Марк Фелт (скончался в возрасте 95 лет в 2008 году) признался СМИ, что вскрытие Уотергейта было, по существу, оперативной комбинацией ФБР против ЦРУ и, естественно, президента Никсона, а не торжеством американской демократии (как это принято обычно считать).

Никсон попытался в тот период ослабить влияние на политическую жизнь страны всемогущего директора ФБР Эдгара Гувера, опираться на ЦРУ во главе с директором Ричардом Хелмсом.

Хелмс добился увеличения бюджета ЦРУ и объединения всех разведывательных структур под крышей ЦРУ. Гувер сделал ответный ход. В СМИ появились сведения о том, как Никсон утаивал налоги.

Никсон же решил создать из бывших агентов ЦРУ собственную секретную службу.

Как пишут российские и зарубежные историки, Гувер оскорбился, и вскоре секретная служба президента оказалась у него под колпаком. Когда это стало известно Никсону, тот организовал взлом в штаб-квартире ФБР. Агенты Никсона забрали протоколы подслушивания и спрятали их в Белом доме. Гувер пообещал опубликовать документы, которые будут очень неприятны для президента.

Но сделать этого директор ФБР не успел. 2 мая 1972 года Гувер был найден мёртвым в своей спальне. Официальная версия — «естественная смерть».

Новым директором ФБР стал Патрик Грей – человек из окружения президента Никсона, причастный к некоторым операциям ЦРУ.

Гувер же, как уверены многие американские историки, расследовавшие «Уотергейт», планировал передать ведомство в руки своего заместителя Марка Фелта.

Фелт повёл свою борьбу с ЦРУ и Никсоном. Исходя из его признаний в 2005 году, именно он организовал Уотергейт.

17 июня 1972 года в половине третьего утра в вашингтонском отеле «Уотергейт» полиция арестовала пятерых человек в деловых костюмах и резиновых хирургических перчатках. Эти люди взломали офис расположенной в отеле штаб-квартиры Демократической партии и готовились установить в помещении подслушивающие устройства. Помимо двух «жучков», при них были обнаружены набор отмычек и $5300 наличными. Полиция выяснила, что все арестованные являются сотрудниками ЦРУ (правда, к тому моменту все они были в отставке). А двое задержанных – Джеймс Маккорд и Говард Хант – числились ещё и в штате избирательного комитета Никсона.

Всё закончилось отставкой Никсона.

Аналогии

Не правда ли, много аналогий с Трампгейтом?

Трампу явно не нравилось манипулирование политической жизнью страны со стороны бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который, по существу, собирал компромат в предвыборной гонке и на Дональда Трампа, и на Хиллари Клинтон, показывая своё всевластие и свою необходимость в случае победы любого из кандидатов в президенты.

А после того, как Трамп отправил его в отставку, Коми сразу перешёл в лагерь открытых врагов Трампа и совместно с ними раскрутил против Трампа «Рашагейт».

Бывший директор ФБР (до Коми), а ныне спецпрокурор по «Рашагейту» Роберт Мюллер и Ко – конечно, «серьёзные ребята», но всё-таки их роль в этой игре второстепенная.

Новый директор ЦРУ, бывший конгрессмен, член движения «Чаепитие» Майк Помпео всячески подчёркивает свою преданность Трампу и независимость от влияний его врагов внутри США.

Даже рабочую встречу с руководителями российских разведок он превратил в символ своей силы и независимости от влияний ФБР и Демократической партии США.

Видимо, и вся история с публикацией злополучного для нынешнего ФБР меморандума не обошлась без его прямого участия.

Всё указывает на то, что ЦРУ берёт реванш над ФБР в большой политической игре аж через 45 лет после Уотергейта.

Трамп после разгрома оппозиции: возможные последствия для России

Представим, что «коллективный Трамп» разгромит оппозицию, отстранит Мюллера, свернёт расследование против себя. Что это будет означать для России? Думается, что никаких кардинальных позитивных изменений для России в отношениях с США при этом не произойдёт.

Во-первых, курс на жёсткую конфронтацию уже заложен в принятых при Трампе программных документах: в новой Стратегии национальной безопасности, Национальной оборонной стратегии и Ядерной стратегии Пентагона («Обзоре ядерной политики»). Градус конфронтации в этих документах в чём-то даже выше, чем в аналогичных стратегиях при Обаме. И расходы на военный бюджет этому градусу не дадут понизиться.

Во-вторых, антироссийская «охота на ведьм» будет продолжаться. Причём по всему спектру: от поиска «русских шпионов» до борьбы с «русскими хакерами и троллями». Последние останутся в центре внимания после опубликованных в СМИ материалов голландских хакеров, работавших на голландскую разведслужбу AIVD. Голландцы якобы сумели проникнуть в компьютерную сеть российской хакерской группы Cоzy Bear и сдали спецслужбам США информацию о попытках вмешательства в американские выборы.

Мало того, директор ЦРУ Майк Помпео уже успел сделать заявление в интервью Би-Би-Си 30 января 2018 года о том, что, согласно данным спецслужб США, Россия попытается вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут в Америке в ноябре. Одновременно Помпео и госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявили, что «русские попытаются повлиять на выборы в Мексике».

В-третьих, усиление ЦРУ повлечёт за собой увеличение бюджета этого ведомства, активизацию разведывательных операций прежде всего против России и Китая (о чём директор ЦРУ уже открыто заявляет). И, конечно, усиление агентурно-оперативных мероприятий.

В этих целях следует ожидать активного воздействия на фигурантов «кремлёвского списка» – особенно из его секретной, неопубликованной части.

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