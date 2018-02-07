Условия аренды Шатова в "Краснодар" предусматривают право выкупа

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Краснодар" имеет право выкупить полузащитника сборной России по футболу Олега Шатова у петербургского "Зенита" до окончания срока аренды, сообщается на официальном сайте "быков".

Ранее "Зенит" объявил, что 27-летний футболист до конца сезона будет выступать за "Краснодар" на правах аренды.

"Арендное соглашение истекает по окончании сезона-2017/18, однако у "Краснодара" есть возможность до его окончания выкупить Олега у "Зенита" за обозначенную в договоре сумму. В ближайшее время Шатов пройдет медицинские обследование, после чего подпишет с "Краснодаром" личный контракт и присоединится к команде на сборе в Испании", - говорится в сообщении.

"Краснодар" после 20 туро с 36 очками занимает четвертое место в таблице РФПЛ, отставая на девять баллов от лидирующего московского "Локомотива".