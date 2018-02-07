Уже в этом году: Полторак рассказал, когда Украина получит Javelin

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что поставки Javelin в Украину начнутся в этом году.

Он отметил, что обсудил этот вопрос со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом во время визита в США. Полторак сообщил: «Мы обсудили много вопросов. На все вопросы, которые у меня были, и которые меня беспокоили, я получил ответы. Есть четкое понимание как, когда и каким образом. Мы обсудили и дальнейшее наше сотрудничество. Мы обсудили сотрудничество с Альянсом и наши двусторонние обязательства и завершение доработки договоров США и Украины. Я хотел бы сказать, что мы получили „Джевелины“ своевременно. В этом году точно».