В центре Днепра сегодня днем полностью сгорели четыре киоска: по продаже велосипедов, шаурмы и детских игрушек на площади в 100 ква.м.

Отмечается, что информация о пожаре на улице Пастера поступила спасателям в 11:33 среды. В пресс-службе ГСЧС сообщили, что прибывшие на место спасатели установили, что пожар возник в киоске шаурмы.

В результате пожара, кроме четырех полностью сгоревших, повреждены два киоска с детскими игрушками и киоски с молочными и кондитерскими изделиями.

В результате пожара жертв и пострадавших нет, причину пожара устанавливают работники правоохранительных органов.

Embedded video for В центре Днепра был мощный пожар: появилось видео

Embedded video for В центре Днепра был мощный пожар: появилось видео

Embedded video for В центре Днепра был мощный пожар: появилось видео

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