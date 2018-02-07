В центре Днепра был мощный пожар: появилось видео

В центре Днепра сегодня днем полностью сгорели четыре киоска: по продаже велосипедов, шаурмы и детских игрушек на площади в 100 ква.м.
Отмечается, что информация о пожаре на улице Пастера поступила спасателям в 11:33 среды. В пресс-службе ГСЧС сообщили, что прибывшие на место спасатели установили, что пожар возник в киоске шаурмы.
В результате пожара, кроме четырех полностью сгоревших, повреждены два киоска с детскими игрушками и киоски с молочными и кондитерскими изделиями.
В результате пожара жертв и пострадавших нет, причину пожара устанавливают работники правоохранительных органов.
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