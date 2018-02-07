В Днепре простились с волонтером Краснопольским: появилось видео

Сегодня в Днепре близкие и друзья простились с трагически погибшим в ДТП украинским волонтером Леонидом Краснопольским.

По информации, молебен провели в еврейском центре Менора, где простится с ним собрались сотни людей.

Доброволец полка «Днепр-1» Эдуард Наумов сообщил: «Мы прощаемся с ним как с собратом боевым, так как у него был свой фронт. Однажды он мне сказал, что допустил одну глупость: отказал одному парню и потом узнал, что он погиб в Иловайском котле. После этого он никогда ни одному человеку ни в чем не отказывал».

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