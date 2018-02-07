В Германии сделали громкое заявление по России после визита немцев в Крым

В Германии сделали громкое заявление по России после визита немецкой делегации на полуостров Крым. Об этом пишет РИА Новости.

Рядовое население Германии, цитирует источник немецкого депутат парламента земли Северный Рейн-Вестфалия Кристиана Блекса, начинает критично относиться антироссийскийм санкциям.

С официальным визитом на Крымском полуострове находится делегация парламентариев ФРГ из 3 региональных парламентов страны. В ее состав входят депутаты правой партии "Альтернатива для Германии" Берлина, Северного Рейна-Вестфалии, Бранденбурга.

"Простое население относится всё более критично к санкциям против РФ. В последнее время мы увидели, особенно в восточных немецких землях, все больше и больше критики", — рассказал Блекс журналистам.

Депутат подчеркнул: в Крыму немецкую делегацию впечатлил теплый прием, а также то, что крымчане смотрят в будущее оптимистично.

"Мы имели возможность пообщаться с простыми людьми. Они все были довольны жизнью, рады результатам референдума", — отметил депутат.

С его слов, немецкие телеканалы преподносят негативную информацию по Крыму.

"Нам было важно сделать этот сигнал: в Германии началась новая эра, эра новой партии. Она ставит все прошлые дела предыдущих партий под вопрос, она выступает за интересы нашего государства. Санкции и плохие отношения между Россией и Германией не отвечают интересам нашей страны", — заявил Кристиан Блекс.