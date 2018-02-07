В Одессе силовики задержали боевика-агента ФСБ России

Сотрудники СБУ задержали в Одессе боевика «ДНР», прибывшего в регион для выполнения задач ФСБ России.

В пресс-центре СБУ, в 2014 году мужчина прошел обучение на одной из военных баз в Ростовской области России, после чего присоединился к «ДНР». С июля 2014 года он находился на передовых позициях оккупантов в Донбассе и принимал непосредственное участие в вооруженном противостоянии ВСУ.

В СБУ добавили: «Впоследствии, находясь на территории РФ, мужчина был завербован сотрудниками ФСБ. От кураторов он получил задание, после возвращения на Одесщину, собирать актуальные разведывательные сведения об обстановке в регионе, в частности в прилегающих районах к так называемому Приднестровью. Он также должен был „отработать“ нелегальные каналы проникновения на территорию Украины из приднестровского региона Республики Молдова».

На данный момент мужчина находится под стражей по подозрению в содействии террористической организации.