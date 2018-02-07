В оккупированном Донецке появилось такси для людей с ограниченными возможностями

Оккупационные «власти» Донецка сообщили, что для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата предоставляется бесплатная услуга на специализированном автотранспорте (Инва-такси).

Отмечается, что основной целью службы является улучшение качество жизни людей с ограниченными возможностями и получение ими возможности участия в общественной жизни.

По данным, эта услуга предоставляется бесплатно инвалидам 1-й и 2-й группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в пределах оккупированного Донецка. Осуществляется она специализированным микроавтобусом, переоборудованным для перевозки инвалидов-колясочников, с соответствующим подъемником.

Такие поездки будут осуществляться по социально-значимым объектам (доставка к месту назначения и обратно): лечебным учреждениям (районные поликлиники, стоматологии, травматологические центры, протезно-ортопедический центр), управлениям пенсионного фонда, УТСЗН.

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