В Олимпийской деревне Южной Кореи подняли флаг Украины

В Олимпийской деревне Пхенчхана на специализированной площади состоялось поднятие государственного флага Украины.

Национальный олимпийский комитет Украины сообщает, что эта традиционная церемония, которая предшествует официальному открытию, символизирует готовность команды к участию в Олимпийских играх.

Отмечается, что украинскую делегацию поздравил мэр Олимпийской деревни, Олимпийский чемпион и член Международного Олимпийского Комитета Ю Сын Мин. В память о событии состоялся обмен символическими сувенирами между мэром поселка и украинской делегацией. При этом президент НОК Сергей Бубка и шеф миссии украинской делегации Анна Сорокина поставили свои подписи на стене Олимпийского перемирия.

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