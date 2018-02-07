В российской столице и Севастополе почтили память героически погибшего в Сирии летчика

Липчане возложили цветы к монументу Авиаторам.

Особенные слова скорби, и одновременно гордости, прозвучали в адрес геройски погибшего в Сирии 3 февраля майора Романа Филипова.

Летчик смог катапультироваться, но на земле его окружили десятки террористов. Роман Филипов умер, до последнего отстреливаясь от нападавших, а потом подорвав себя гранатой.

Указом президента Роман Филипов посмертно удостоен звания Героя РФ.

Роман Филипов после окончания Краснодарского летного военного училища проходил переподготовку в Липецком авиацентре в 2006—2007 годах. Прошёл должности от старшего лётчика до заместителя командира эскадрильи штурмового авиаполка. Участь летчика-аса не будет забыта — звучало на митинге.

Липчане остро воспринимают эту трагедию.

Как поведал Герой Российской Федерации, полковник ВС РФ, летчик, глава отдела мобилизационной подготовки администрации Липецка Олег Сторожук, Роман Филипов после окончания Краснодарского летного военного училища проходил переподготовку в Липецком авиацентре в 2006—2007 годах, тут одно время служил и его отец Николай Филипов.