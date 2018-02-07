В Военно-воздушной академии прошла выставка инновационных проектов

Новейшие и перспективные разработки в области беспилотной авиации, роботизированных комплексов, авиационного оборудования и вооружения информационных технологий продемонстрированы в рамках «Дня инноваций», который прошел в Воронеже в Военно-воздушной академии им.Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина.

Всего для зрителей и гостей мероприятия были показаны более 50 экспонатов, большинство из которых были представлены впервые.

Наибольший интерес вызвали беспилотные летательные аппараты. Один из них – в форме птицы с соответствующим окрасом и предназначенный для проведения разведки местности и обеспечения безопасности условий орнитологической обстановки во время полетов на аэродроме. Другой – БПЛА вертолётного типа с новой станцией радиоразведки.

Помимо этого были показаны роботизированный комплекс разведки миновзрывных заграждений, новейшая инфракрасная система автоматической посадки малоразмерных летательных аппаратов, аппаратно-программный комплекс оценки эксплуатационной пригодности конструкций взлетно-посадочной полосы и многие другие.

Лучшие экспонаты будут отобраны для демонстрации в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018».

Мероприятие прошло под руководством начальника Военно-воздушной академии генерал-полковника Геннадия Зиброва.