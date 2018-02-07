В Челябинске откроют филиал фонда «Сколково»

На Южном Урале появилось региональное представительство инновационного фонда «Сколково».

Уполномоченные «Сколково» заверили, что инновационные компании и стартапы Челябинской области сейчас получат прямой доступ к сервисам, которыми ранее могли пользоваться только резиденты фонда.

Губернатор Борис Дубровский на аппаратном совещании с заместителями и министрами прокомментировал предстоящее событие.

К середине осени предыдущего года в рамках форума «Открытые инновации» с участием губернатора Челябинской области сотрудники IT-парка и федерального фонда подписали протокол о намерениях по созданию регионального оператора «Сколково». Об этом «АиФ-Челябинск» сказали в пресс-центре руководства Челябинской области.

Руководитель региона напомнил, что присвоение статуса регионального оператора дает возможность здешним резидентам получить доступ к инновационным решениям и услугам фонда «Сколково». Желаю всем организациям максимально быстро изучить эти возможности. Об этом передает сайт руководства Челябинской области. К примеру, огромное внимание уделяется подготовке кадров. Одним из первых резидентов «Сколково» в регионе стал ММК, так как тут видят большой потенциал. Семь вузов региона готовят профессионалов для данной сферы.

В церемонии открытия центра примет участие вице-президент Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин.

Южноуральским инноваторам открыт доступ к сервисам Сколково: для привлечения вложений денег в проекты, к услугам по патентованию объектов интеллектуальной собственности. Кроме того, на открытие были приглашены президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский и учредитель ИТ-парка Максим Судаков.

«Для того чтобы проект взлетел на федеральный либо международный уровень, собственных ресурсов бывает недостаточно». Требуются возможности кратно выше, и «Сколково» в данном отношении наилучший стратегический партнёр. Проект челябинского отдела инновационного центра запущен!