В глобальной паутине появилось новое видео обстрела сбитого в Сирии русского Су-25

Кроме того, организация «Northern Syria Observer», которая позиционирует себя как союз независимых сирийских репортеров, обнародовала интервью с одним из боевиков группировки «Джейш Идлиб Фур».

По сведениям телеграм-канала Directorate 4, на кадрах запечатлен момент обстрела русского Су-25 террористами «Джейш Идлиб Хур», сообщает «Российский Диалог».

Русский штурмовик Су-25СМ был сбит в сирийской провинции Идлиб при помощи советской зенитной установки ЗУ-23-2 боевиками группировки «Джейш Идлиб Хур».

Самолет, скорее всего, был сбит другим человеком из переносного зенитно-ракетного комплекса, так как удар ракеты и момент поражения штурмовика был зафиксирован на камеру.

В web-сети интернет появилось фото сирийца, который объявил, что сбил русский истребитель Су-25, а еще видео самой атаки. В конце концов, штурмовик был сбит из переносного ракетного комплекса. Данная информация выглядит не очень убедительной, учитывая, что русские военные, например, никогда не докладывали о потерянных в Сирии самолетах марки «Ил».

В Directorate 4 считают, что боевики разных группировок решили устроить себе рекламу на произошедшем. Летчик Роман Филипов катапультировался и уже на земле умер в бою с боевиками. Он некоторое время отстреливался из штатного оружия и в следствии подорвал себя гранатой, чтобы избежать плена. Пилоту посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.