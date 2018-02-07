Визит немецких депутатов в Крым согласован с их партийным управлением

Делегация депутатов из Германии не хочет прерывать поездку в Крым из-за угроз, которые поступают со стороны украинской столицы.

Парламентарий также подчеркнул, что немецкая делегация пообщалась с крымчанами, которые единогласно сообщили, что полуостров вошел в состав РФ только по их желанию.

Напомним, 3 февраля, на полуостров прилетели сотрудники партии «Альтернатива для Германии» из трех региональных парламентов страны: Берлин, Бранденбург и Рейн — Вестфалия. Посол Украины в Германии Андрей Мельник объявил что «безответственный вояж» в Крым может иметь для депутатов «плачевные правовые последствия». Как сообщала ранее СП, украинская прокуратура завела уголовное дело в отношении немецких депутатов, совершивших поездку в Крым. Делегатам вменяют нарушение порядка заезда «на временно оккупированную территорию».

«Немецкие парламентарии в ответ на угрозы дали довольно взвешенный комментарий».

По его словам, визит официально согласован с германским партийным руководством. «У них уже отпали все вопросы по военному положению в Крыму, нехватке продуктов, электроэнергии, воды», — цитирует Гемпеля «РИА Новости».

Партия предоставила делегатам официальное письмо с согласием и рекомендациями на посещение Крыма. Как обозначил Гемпель, у депутатов есть возможность пообщаться с крымчанами.