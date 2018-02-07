«Власти» ОРДО заблокируют симкарты «Феникс», купленные у спекулянтов

Оккупационная власть ОРДО дала абонентам «Феникс», купившим симкарту мобильного оператора «Феникс» с рук, 3 месяца, чтобы перерегистрировать мобильные номера, затем, номера заблокируют.

В «пресс-службе» оператора «Феникс» сообщили, что при выявлении несоответствия «паспорт-номер» сотовый оператор оставляет за собой право заблокировать номер.

Так, стоимость стартовых пакетов «республиканского» оператора у перекупщиков доходила до 1200 рублей (500 грн). В то же время, в «официальных» точках продаж его цена составляла около 140 рублей (58 грн).

У оператора сообщили, что оставляют за собой право блокировки указанных номеров.

Известно, что срок действия перерегистрации — с 10.02.2018 по 20.05.2018 г.