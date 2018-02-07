В омском МЧС сменился глава

Решение о назначении постоянного руководителя регионального управления находится в компетенции МЧС РФ. Напомним, вакансия создалась после того, как в конце сентября 2014-го глава ГУ МЧС РФ по региону Владимир Корбут стал председателем городского совета Омска.

Андреев исполнял обязанности главы омского МЧС в самом начале октября, когда ведомство официально покинул его прошлый директор Владимир Корбут, который стал председателем горсовета. В то время как Андреев возвратится к должности первого зама.

С самого начала февраля Андреев вернулся на пост первого заместителя начальника ГУ МЧС Российской Федерации по Омской области.

Понятно, что полковник Андрей Андреев возвратится на свою прошлую должность — первого заместителя начальника управления.

- Полковник Колодинский исполняет обязанности начальника основного управления с 1 февраля. На это место назначили другого заместителя — Владислава Колодинского.

Напомним, ведомство лишилось постоянного руководителя осенью 2017 г после перехода Владимира Корбута в горсовет.