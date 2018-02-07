Аннексированный Крымский полуостров медленно движется в сторону материковой России.

По данным российских СМИ, это явление, связанное со смещением земных тектонических плит, ученые наблюдают уже несколько лет.

Заместитель «директора» Крымской астрофизической обсерватории, доктор физико-математических наук Александр Вольвач отметил, что полуостров становится ближе к материку на 32 мм ежегодно.

Ученый уточнил: «Крым движется в сторону России со скоростью более 32 миллиметров в год — было нами определено и измерено с помощью наших внегалактических возможностей».

На данный момент специалисты отслеживают процесс движения полуострова и изучают динамику, чтобы делать прогнозы на будущее.