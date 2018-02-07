Крис Арсено, 58-летний гражданин Медфорда, прежний машинист поезда, вышедший на пенсию, посвятил свою жизнь кошкам.

Увлечение животными началось с 30 котят, которых Арсено подобрал на железнодорожной станции. Это произошло спустя несколько месяцев после смерти сына Арсено в результате дорожно-траспортного происшествия. Дошло до того, что мужчина переделал собственный дом в приют для питомцев, и их там набралось уже 300.

Прежний проводник поезда Крис Арсену превратил большую часть дома в кошачий приют. Все эти 12 лет мужчина дает им пищу, воду и кров. Приют «Счастливая кошка» существует на средства Арсено и частные пожертвования.

Как отмечает печатное издание, в следующем году содержание приюта обошлось мужчине в 101 тысячу долларов (80 тысяч на еду и 21 тысячу — на медикаменты).

Житель америки поселил в своем доме 300 кошек. Ежели вы увлечены чем-то, то сможете со всем справится. «Мне очень нравится то, что я делаю», — говорит Арсено. Арсено своими руками построил для кошек всяческие конструкции, необычайное внимание уделяя безопасности и гигиене. Там он спит, готовит еду и обедает.