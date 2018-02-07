Япония сообщила Российской Федерации протест в связи с началом учений на Курилах

Информацию об этом распространил руководитель японского МИД Таро Коно в среду, 7 февраля. «Это идет вразрез с позицией нашей страны и вызывает сожаление», — приводит РИА Новости слова министра, который подчеркнул, что русской стороне был передан протест по дипломатическим каналам. В процессе учений отрабатывают борьбу с «незаконными вооруженными формированиями».

«Они (учения — ред.) приведут к усилению военного присутствия РФ на четырех северных островах».

Япония выразила Российской Федерации протест в связи с началом учений по сопротивлению преступным вооруженным формированиям на южных Курилах. По его словам, в учениях задействованы не менее 2 тыс. военных и около 500 единиц техники.

Отмечается, что российское посольство в Японии не комментирует это объявление, МИД РФ не передает о оповещении японской стороной протеста. Предполагается, что на один из островов Курильской гряды высадится вертолетно-штурмовая группа.

В частности, в недалеком прошлом власти Японии сообщили о готовности модернизировать инфраструктуру Владивостока, а кроме этого вложить средства в ряд проектов на далеком Востоке Российской Федерации.