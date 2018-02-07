В Новоалександровке Донецкой области в 2014 году проживали около 150 человек, однако, за время войны люди выехали и в селе остались всего 15 человек.

Звуки боевых действий слышны в поселке практически ежедневно. Село не газифицировано, а электроэнергия, транспортное сообщение и торговые точки отсутствуют с самого начала конфликта.

Из-за этого, даже за самыми необходимыми продуктами жители села вынуждены пробираться по непроходимым дорогам по несколько километров.

Местный житель рассказывает: «За хлебом 3–4 км ходим. Берем сапоги, проходим болото, потом опять переобуваемся и дальше идем. Обратно таким же способом. И то, это если пускать начнут».

Кроме того, фельдшерский пункт в селе поврежден и не работает, а «скорая помощь» не выезжает на вызов в населенный пункт последние несколько лет. Сейчас люди выживают благодаря гуманитарной помощи от международных организаций и сельскому хозяйству.

Одна из жительниц говорит: «А что война эта нам дала, скажите мне, родненькие мои?.- Какую пользу она нам дала?».

На данный момент, единственные, кто приезжает к мирным жителям — это украинские военные и представители гуманитарных миссий.

Embedded video for Жители Новоалександровки рассказали об ужасах жизни в «серой зоне»

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