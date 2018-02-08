Боевики наращивают число провокаций: карта АТО

За прошедшие сутки вдоль всей линии соприкосновения противник провел 17 прицельных обстрелов позиций ВСУ. В результате обстрела украинский воин получил боевое травмирование.

На Луганском направлении район Светлодарской дуги за прошедшие сутки стал эпицентром огневой активности противника. Противник именно здесь сконцентрировал львиную часть сознательных нарушений режима тишины. С самого утра, с непродолжительным перерывом, с постепенным наращиванием интенсивности огневого воздействия в темное время суток, враг совершил здесь 15 прицельных обстрелов. Противники обильно вели обстрелы передовых оборонных позиций украинского войска из 122-мм артиллерии и из минометов калибра 120 мм. Чаще всего это происходило на подступах к Луганскому и Троицкому. В окрестностях Крымского, Попасной, Новгородского и Луганского оккупанты применяли еще и минометы калибра 82-мм и гранатометы.

Всего 6 раз боевики российско-оккупационных войск открывали плотный огонь по защитникам Луганского и 4 раза — по нашим укреплением около Троицкого, где агрессор также применил вооружение БМП.

Украинские военные вынужденно организовывали мероприятия по подавлению огневой активности оккупанта 5 раз, применяя пехотное вооружение.

На Донецком направлении несмотря на то, что здесь было зафиксировано всего 2 нарушения режима прекращения огня, враг здесь посреди дня применил по защитникам Песок вооружение танка, осуществив четыре выстрела. Кроме того, противник использовал здесь и по окрестностям Широкино крупнокалиберные пулеметы и гранатометы.

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