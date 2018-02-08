Брэд Питт стал виновником тройного ДТП

Брэд Питт

54-летний Брэд Питт, который, как выяснилось, до сих пор является официальным супругом 42-летней Анджелины Джоли, стал участником аварии, произошедшей накануне в одном из районов Лос-Анджелеса. Как сообщают западные СМИ, актер, находившийся за рулем своего автомобиля Tesla, врезался в Nissan, который протаранил еще один автомобиль. Таким образом, Питт стал виновником тройного ДТП.

После инцидента актер вышел из своего автомобиля и, к большому удивлению других участников аварии, которые, конечно же, сразу его узнали, принялся фотографировать повреждения на своей машине, а затем заполнил все необходимые документы.

Он показал себя очень ответственным и прилежным автомобилистом,

— сообщил источник.

К счастью, столкновение не было сильным и никто из участников ДТП не пострадал. Автомобили, к слову, тоже остались без видимого ущерба. После всех формальностей актер пожал руки другим водителям и уехал в неизвестном направлении.