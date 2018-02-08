Бывшая первая леди Латвии рассказала о своем бедственном положении (ФОТО)

Бывшая первая леди Латвии, врач-эндокринолог Даце Сейсума рассказала о своем бедственном положении после развода с экс-президентом Андрисом Берзиньшем.

По словам женщины, которую цитирует одно из местных СМИ, сейчас сумму, которую она могла когда-то потратить на покупку предмета одежды, она зарабатывает за несколько месяцев.

«После развода я сама содержу себя на жалованье врача (эндокринолога). В больнице я должна находиться 4 часа, но в реальности так выходит лишь раз в неделю, остальные дни работаю сверхурочно — и за это зарплату не платят.

Все легко посчитать: ставка за час 4,36 евро, в день получается чуть больше 12 евро после вычета налогов, за 20 рабочих дней — чуть больше 240 евро (около 17 тысяч рублей — прим. ред.).

А если выпадают длинные выходные, еще меньше, так как их считают как неоплачиваемый отпуск», — рассказала Сейсума.

Экс-первая леди призналась, что пока у нее нет другого выхода.

«Выходя из поликлиники, чувствую себя морально и физически опустошенной, но других вариантов в данный момент нет», — сказала она.

Предприниматель, миллионер Андрис Берзиньш занимал пост президента Латвии с 2011 по 2015 годы. После сложения полномочий главы государства развелся с Даце Сейсумой, отношения с которой официально зарегистрировал за несколько дней до вступления в должность президента в 2011 году.