Бывший премьер-министр Украины призвал США к жесткой реакции на проведение выборов в Крыму

Арсений Яценюк, ранее занимавший должность премьер-министра Украины, ожидает серьезной и незамедлительной реакции от Запада на проведение выборов президента РФ на территории Крыма.Об этом политик заявил во время своей поездки в Вашингтон.По словам Яценюка, от Запада должна последовать реакция на счет сложившейся ситуации. «США в первую очередь, как лидеры свободного мира, должны заявить свою позицию», — отметил политик. Тем временем Верховная Рада в Киеве уже зарегистрировала постановление, в котором имеются призывы помешать организации голосования в Крыму.