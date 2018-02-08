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ЦИК утвердил бюллетень на выборы президента РФ 18 марта


Добавлено: 08 фев 2018 в 18:21, Категория: Политика
ЦИК утвердил бюллетень на выборы президента РФ 18 марта

Выборы президента России 2018 – последние новости сегодня. Полный текст избирательного бюллетеня на президентских выборах-2018 утвержден избирательной комиссией (ЦИК).

В перечне кандидатов значатся восемь человек – первый в списке Сергей Бабурин. Действующий лидер страны Владимир Путин – четвертый в бюллетене.

Фамилии кандидатов на высшей пост страны представлены в алфавитном порядке.

У кандидатов указаны год рождения, место жительства, место работы и должность, а также кто их выдвинул. Данные о каждом кандидате в бюллетене занимают одинаковую площадь, независимо от объема информации, сообщает РИА Новости.

Напомним, президентские выборы пройдут в России 18 марта.



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Добавлено: 08 фев 2018 в 18:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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