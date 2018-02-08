Джордж Буш считает, что Россия вмешалась в выборы США 2016 года

Бывший президент Джордж Буш заявил, что считает, что Россия вмешалась в президентские выборы в 2016 году в США. В то время как президент Трамп скептически высказывался по поводу выводов спецслужб о том, что Кремль все таки вмешался, чтобы помочь ему победить.«Есть довольно четкое свидетельство того, что русские вмешивались. Но повлияли ли они на результат, другой вопрос, - сказал 43-й президент на саммите в Абу-Даби в четверг. Он добавил: «Это серьезная проблема, что другая страна вовлечена в нашу избирательную систему».Также Буш прошелся по России, сказав, что действия Путина мотивированы его желанием вернуть «советскую гегемонию», сообщает Associated Press .Еще бывший президент поделился, что отошел от жесткой политики Трампа в отношении иммиграции, заявив, что некоторые иммигранты «желают делать работу, которую американцы не делать будут».