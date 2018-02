Джордж Сорос вложил полмиллиона долларов в отмену Brexit

Известный американский миллиардер Джордж Сорос в свое время пытался сохранить Великобританию в составе Европейского союза, для чего, как и следовало ожидать, использовал свой капитал. Правда, Сорос потратил на соответствующую кампанию довольно символическую сумму — всего четыреста тысяч фунтов стерлингов.Это, если что, полмиллиона американских долларов. Деньги, конечно, немалые, но в масштабах кампании по сохранению Соединенного Королевства в ЕС — просто смехотворные.Информация о кампании Сороса по сохранению Британии в Евросоюзе появилась накануне в издании The Guardian. По данным которого, миллиардер поддерживал организацию под названием Best for Britain."Джордж Сорос пожертвовал организации Best for Britain четыреста тысяч фунтов с момента парламентских выборов, которые состоялись летом прошлого года. Руководители организации — экс-министр лорд Маллох-Браун и Джина Миллер, известная своим судебным иском за инициацию выхода из Европейского союза", — пишет издание.Известно, что в 1992 году, в ходе так называемой "черной среды", Сорос, обваливший курс фунта стерлинга, заработал более одного миллиарда долларов.