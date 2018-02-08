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Джордж Сорос вложил полмиллиона долларов в отмену Brexit


Добавлено: 08 фев 2018 в 10:38, Категория: Политика
Джордж Сорос вложил полмиллиона долларов в отмену Brexit

Известный американский миллиардер Джордж Сорос в свое время пытался сохранить Великобританию в составе Европейского союза, для чего, как и следовало ожидать, использовал свой капитал. Правда, Сорос потратил на соответствующую кампанию довольно символическую сумму — всего четыреста тысяч фунтов стерлингов.
 
Это, если что, полмиллиона американских долларов. Деньги, конечно, немалые, но в масштабах кампании по сохранению Соединенного Королевства в ЕС — просто смехотворные.
 
Информация о кампании Сороса по сохранению Британии в Евросоюзе появилась накануне в издании The Guardian. По данным которого, миллиардер поддерживал организацию под названием Best for Britain.
 
"Джордж Сорос пожертвовал организации Best for Britain четыреста тысяч фунтов с момента парламентских выборов, которые состоялись летом прошлого года. Руководители организации — экс-министр лорд Маллох-Браун и Джина Миллер, известная своим судебным иском за инициацию выхода из Европейского союза", — пишет издание.
 
Известно, что в 1992 году, в ходе так называемой "черной среды", Сорос, обваливший курс фунта стерлинга, заработал более одного миллиарда долларов.













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Добавлено: 08 фев 2018 в 10:38, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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