Известный российский музыкант, являющийся лидером культовой группы «Машина времени» Андрей Макаревич сообщил, каким был президент РФ Владимир Путин в начале своего президентства.

Так, музыкант добавил: «Это был совсем другой Путин. Тогда он мне казался демократично настроенным. Он хотел, чтобы мы стали частью всего мира. Потом обиделся на что-то, видимо».

Кроме того, Макаревич вспомнил случай с Путиным, произошедший на одном из концертов «Машины времени».

Макаревич добавил: «У нас был концерт в „Олимпийском“. Он пришел на концерт, потом нас пригласили в ложу туда, а у нас за сценой накрыта поляна», — вспоминает Макаревич. «Я говорю: Владимир Владимирович, пойдемте туда, там все ребята. Он говорит: А пошли».

Он добавил, что тогда на столе, который был застеленный газетой, были бычки в томате, плавленый сырок и другие продукты.

Музыкант добавил: «Я не помню, что он тогда ел, но рюмочку выпил точно».

На видео смотреть данный отрыаок с 11:45.

Embedded video for «Это был другой Путин»: Макаревич рассказал о встрече с президентом РФ

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